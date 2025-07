Aversa, violenza tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele. Sindaco: “Chiederò più controlli al Prefetto”

È stato un fine settimana di tensione e violenza ad Aversa, in piazza Vittorio Emanuele III, dove da tempo si registrano disordini e situazioni di degrado, spesso denunciati dai residenti. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nelle scorse ore. A denunciare l’accaduto è stata la sezione locale della Lega, che ha diffuso un video in cui si vede chiaramente un uomo, in evidente stato di alterazione, mentre inveisce contro due persone, anch’esse di nazionalità straniera. I due reagiscono colpendolo con alcune fioriere in plastica, nel tentativo – sembrerebbe – di allontanarlo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Aversa e gli agenti della Polizia Locale, che hanno riportato la calma. Al momento non risultano denunce. “Nelle ultime ore – si legge in una nota della Lega, in cui attacca l’amministrazione Matacena– ci sono giunte diverse segnalazioni dai residenti della zona, dove si stanno verificando risse tra immigrati in pieno giorno, in quella che dovrebbe essere la piazza simbolo della città, e che invece è diventata una zona franca di degrado e pericolo”. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Matacrna che ha condannato con fermezza quanto accaduto, annunciando l’intenzione di chiedere al prefetto di Caserta un’intensificazione dei controlli.