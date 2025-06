Sono tre gli avvocati finiti in cella nel corso dell’inchiesta sulla immigrazione clandestina nell’area vesuviana. Si tratta di Vincenzo Sangiovanni, 42 anni, ritenuto a capo di un’associazione dedita al procacciamento di identità digitali da caricare sulle piattaforme del ministero per costruire falsi posti di lavoro ma anche permessi di soggiorno formalmente validi.

Traffico di migranti, i nomi degli avvocati arrestati: coinvolti anche poliziotto e un’agente municipale

Una diversa associazione per delinquere, ma in questo caso aggravata da finalità mafiosa è invece contestata agli altri due avvocati indagati: si tratta di Gaetano Cola, 37 anni e Aniello Annunziata, 39 anni. I due legali figurano nella stessa ipotesi di associazione per delinquere contestata di due soggetti legati al clan Fabbrocino. Annunziata si sarebbe avvalso della collaborazione di Gennaro Maturo a sua volta fratello di Francesco, elemento di spicco del clan Fabbrocino.

Oltre ai 3 legali, nell’inchiesta è coinvolta anche Melanie Seeber, vigilessa di Bolzano. La donna – secondo la accusa – avrebbe avuto il compito di procacciare nominativi di extracomunitari, sfruttando il suo ruolo di vigile; ai domiciliari anche il poliziotto di Poggioreale Mario Nippoli, 41 anni, che avrebbe avuto il compito di inserire le richieste di accesso nel portale informatico, utilizzando identità digitali che gli venivano fornite dall’avvocato Sangiovanni.

I tre avvocati erano a capo di tre Caf e chiedevano 10mila euro per ogni immigrato che entrava in Italia. Il procuratore di Napoli ha specificato che l’inchiesta è partita grazie alle denunce di alcuni migranti truffati: “Alcuni hanno denunciato e hanno parlato con la squadra mobile. Sono servite anche le intercettazioni”. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni, tra cui una Ferrari, e rapporti assicurativi per un valore complessivo di circa due milioni di euro.