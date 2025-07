Sequestrati due furgoni dalla Polizia Locale di Napoli nella periferia occidentale della città. Nel mirino delle forze dell’ordine l’abbandono illecito di rifiuti.

Napoli, abbandono illecito di rifiuti: scatta sequestro di due furgoni

In Via Palazziello, nel quartiere di Soccavo, gli agenti hanno rinvenuto un furgone Fiat Ducato con targa estera. Il veicolo si presentava circondato da rifiuti di varia natura, miscelati tra loro, per un quantitativo complessivo superiore alle due tonnellate. Tra i materiali accatastati vi erano residui edili, plastiche, scarti ferrosi e altri rifiuti speciali potenzialmente pericolosi. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al titolare del contratto di noleggio del mezzo, soggetto già noto per precedenti analoghi. Lo stesso è stato denunciato all’autorità giudiziaria e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro insieme al veicolo.

Sempre a seguito di un esposto, nel quartiere di Pianura gli agenti hanno fermato un furgone segnalato come impiegato per il trasporto illecito di rifiuti. Il mezzo, già sottoposto a fermo amministrativo, circolava in violazione al Codice della Strada, circostanza che ha comportato il sequestro del veicolo. Al conducente, inoltre, è stata contestata la recidiva biennale nella guida senza patente.