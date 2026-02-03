da Qualiano sulla circumvallazione contromano per 20 chilometri: arrestato 28enne

Inseguimento di circa 20 chilometri lungo la circonvallazione esterna, percorsa contromano, nel pomeriggio di ieri. Un 28enne di Caivano, Francesco Di Natale, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Circumvallazione contromano per 20 chilometri: arrestato 28enne con cocaina

Intorno alle 15, nel comune di Qualiano, l’uomo non si è fermato all’alt imposto dai militari e si è dato alla fuga. L’inseguimento è proseguito lungo la circumvallazione esterna, in direzione opposta al senso di marcia, creando pericolo per gli automobilisti in transito.

La corsa è terminata senza feriti grazie all’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare il veicolo. Lungo il percorso i militari hanno recuperato un involucro di cui il 28enne si era disfatto durante la fuga: all’interno 59 dosi di cocaina, destinate allo spaccio. Di Natale è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.