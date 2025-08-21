Curti, rubano bici elettrica all’esterno di un ristorante: arrestati due trentenni

Due cittadini marocchini di 36 e 32 anni, in Italia senza fissa dimora, sono stati arrestati nella serata di ieri dai carabinieri subito dopo aver rubato, dall’esterno di un ristorante a Curti, nel casertano, una bici elettrica del valore di circa 800,00 euro.

Curti, rubano bici elettrica all’esterno di un ristorante: arrestati due giovani

Come ricostruito dai militari dell’Arma, dopo aver individuato il mezzo da rubare, in pochi in pochi minuti, erano riusciti a organizzarsi dividendosi i compiti e le azioni necessarie per garantirsi la riuscita del colpo. Non avevano però previsto che a rovinare il loro piano ci avrebbero pensato i carabinieri della Stazione di San Prisco, in transito sulla via Appia durante un servizio di controllo del territorio.

Infatti i due, alle ore 21.00 circa, ignari di essere osservati dai militari dell’Arma, insospettiti dal loro atteggiamento, dopo aver indossato dei cappellini scuri e, con mosse sincronizzate, assunto uno la posizione di vedetta a pochi metri dalla bici e l’altro pronto a saltare in sella appena avuto l’ok che nessuno si stesse avvicinando o uscendo dal ristorante, si sono impossessati del mezzo allontanandosi a tutta velocità.

Pochi istanti dopo il furto la “vedetta” ha proseguito a piedi mentre il conducente ha continuato la sua corsa in direzione della vicina via Roma per poi imboccare, in successione, via Dante Alighieri e infine via Marconi angolo Nazionale Appia del Comune di Curti, dove i carabinieri, che lo stavano seguendo, lo hanno bloccato in sicurezza.

Inutile la fuga a piedi

Il complice, accortosi di essere stato scoperto ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo poche decine di metri. Il trambusto venutosi a creare all’esterno del ristorante dove la vittima del furto stava cenando con alcuni amici, ha richiamato l’attenzione dei presenti. Il proprietario della bici elettrica, sconvolto dall’accaduto, è stato però subito tranquillizzato dai militari dell’Arma che chi hanno riconsegnato il mezzo rubato. Dopo la formalizzazione della denuncia i due arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.