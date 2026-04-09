Ancora un colpo ai danni di un’attività commerciale nell’area nord di Napoli. Nella notte un bandito ha preso di mira il ristorante “Sushi Appeal”, situato in via Massimo Stanzione, a Frattamaggiore, riuscendo a introdursi all’interno dopo aver tagliato la saracinesca.

Raid notturno a Frattamaggiore, nel mirino il ristorante “Sushi Appeal”: ladro in fuga con il bottino

Una volta dentro, il malvivente ha agito rapidamente: armato di piede di porco, ha forzato la cassa automatica riuscendo a impossessarsi del fondo cassa prima di darsi alla fuga. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Nel video si vede chiaramente l’uomo muoversi indisturbato tra gli ambienti del ristorante, fino a quando entra in funzione il sistema di sicurezza: un allarme fumogeno che in pochi istanti riempie il locale di una densa nube, costringendo il ladro a interrompere l’azione e a scappare.

A rendere noto l’episodio è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, contattato direttamente dal titolare dell’attività. Il parlamentare ha condiviso le immagini sui suoi canali social, accompagnandole con parole dure: “Le immagini che mi ha inviato il titolare del Sushi Appeal sono l’ennesimo schiaffo in faccia a chi prova a fare impresa legalmente. Nel video si vede chiaramente il delinquente che si muove indisturbato, finché non viene investito dal muro di fumo sprigionato dall’allarme fumogeno del locale. Siamo arrivati al paradosso: i commercianti devono trasformare i propri negozi in bunker, investendo migliaia di euro in sistemi di difesa estremi perché fuori, nelle strade, lo Stato è un fantasma. Di notte non si vede una pattuglia, non c’è ombra di controlli. È questo deserto istituzionale che permette a certi parassiti di agire senza paura”.