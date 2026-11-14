Riunita la maggioranza consiliare che sostiene l’Amministrazione, per condividere insieme la rotta per i prossimi mesi, il Sindaco di Casoria Raffaele Bene ha ribadito la ferma volontà di proseguire con sempre maggiore determinazione lungo il percorso di riorganizzazione della governance già intrapreso, volto a ottimizzare e rendere sempre più efficiente la struttura dei dirigenti e dei funzionari dell’ente comunale.

Casoria, il sindaco: “Unità d’intenti, riorganizzazione dell’ente e rigore istituzionale”

Nell’ambito di questo rilancio politico-amministrativo, si procederà in tempi brevi a un riassetto della Giunta, per definire una nuova composizione degli assessori in grado di rispondere al meglio alle esigenze attuali della città e di dare nuovo slancio ai progetti in corso.

Commentando le recenti vicende istituzionali, il primo cittadino ha dedicato un doveroso pensiero alle dimissioni del presidente del Consiglio comunale: «Desidero ringraziare sinceramente Pasquale Tignola per il gesto di responsabilità e generosità dimostrato. Davanti a un contesto politico mutato, ha scelto di fare un passo di lato rimettendo la carica, pur continuando a garantire il proprio sostegno in Consiglio».

Ma il Sindaco rimarca soprattutto la necessità di procedere con unità d’intenti: «Dobbiamo andare avanti con senso di responsabilità per garantire un governo stabile alla città e portare avanti con forza tutte le sfide, le attività e i progetti strategici che abbiamo intrapreso per Casoria». Sul piano politico, l’amministrazione ribadisce che il dialogo resta aperto a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, su tutti i temi e i programmi sui quali sarà possibile trovare una concreta condivisione nell’esclusivo interesse della cittadinanza.

Infine, in merito alla recente vicenda giudiziaria che ha inevitabilmente toccato la comunità di Casoria, Bene esprime una netta posizione a difesa dei principi di legalità e di trasparenza, dei progetti e dell’intero operato dell’Amministrazione, che restano saldi e non compromessi, esprimendo il massimo rispetto e la totale fiducia nel lavoro della magistratura, rimarcando uno spirito di garantismo per tutte le persone coinvolte.

Comunicato stampa