Un papà e il suo bambino di 2 anni sono stati estratti vivi dalle macerie della palazzina crollata poche ore fa a Saviano, nel Napoletano. Purtroppo, due figli, una bambina di 4 anni e un bimbo di 6, sono stati tirati fuori senza vita dall’inferno di calcinacci e mattoni. La piccola si chiamava Autilia.

Crollo a Saviano, bambina estratta senza vita. Salvate due persone

La tragedia è avvenuta probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola di gas, che ha distrutto l’edificio in via Tappia, dove abitavano una famiglia di cinque persone (marito, moglie e tre bambini) e un’anziana signora.

Dopo ore di intense operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre vivi dalle macerie un papà e il suo bambino di 2 anni. Purtroppo, però, una delle figlie, una bimba di 4 anni, come detto, non ce l’ha fatta ed è stata trovata senza vita tra i detriti. Stesso destino per il fratellino di 6 anni. Mancano all’appello la madre e l’anziana che abitava al secondo piano.

Le operazioni di soccorso proseguono, mentre carabinieri e vigili del fuoco restano impegnati sul luogo del disastro, cercando di salvare eventuali altre persone intrappolate. L’intera cittadina di Saviano si è stretta intorno alla famiglia e si è mobilitata sul luogo del disastro per sostenere i soccorritori e i Vigili del Fuoco.