Poco fa a Saviano, in provincia di Napoli. una palazzina di due piani è crollata, probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola di gas. Il tragico incidente è avvenuto al secondo piano di un edificio in via Tappia, dove abitava un’anziana signora. Al primo piano viveva una famiglia composta da cinque persone: marito, moglie e tre bambini.

Crolla una palazzina a Saviano: si temono vittime sotto le macerie

Al momento, tutte le persone che si trovavano nell’edificio risultano intrappolate sotto le macerie. Da quanto si apprende, i soccorritori sentono provenire alcune voci dai resti della palazzina. Sul posto sono già intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso.