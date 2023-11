Crolla albero a Santa Lucia: tragedia sfiorata a Napoli

I problemi causati dal maltempo a Napoli non sono circoscritti solo al quartiere vicino al mare: gravi danni sono stati riportati anche a Fuorigrotta, nella periferia occidentale della città. Il Baloon Museum, situato presso la Mostra d’Oltremare, è stato colpito dal maltempo questa notte, costringendo l’organizzazione a interrompere l’evento.

La Mostra d’Oltremare ha invitato coloro che hanno acquistato biglietti a non recarsi alla struttura e si è impegnata a fornire istruzioni su come convertire o richiedere il rimborso dei biglietti. Nonostante non ci siano stati incidenti riportati tra le persone, la struttura non sarà agibile fino a quando i danni non verranno riparati. Attualmente, l’organizzazione non è in grado di fornire ulteriori dettagli in merito alla situazione.