Covid in Italia: registrato oggi record di contagi. Il bollettino del 23 dicembre segna un numero pari a 44.595 casi, mai così tanti da inizio pandemia, e 168 morti. Il tasso di positività è pari al 4,9%.

Covid in Italia: record di contagi. Quasi 45mila positivi

Contagi da Covid in aumento in Italia: record nella giornata di oggi, 23 dicembre. Sono 44.595 i casi individuati nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la pandemia nel marzo 2020. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902.

I morti sono 168: con 901.450 tamponi, il tasso di positività sale al 4,9% (+0,3%).

Nuovo decreto in arrivo

Oggi pomeriggio è in corso il Consiglio dei ministri per il nuovo decreto. In arrivo nuove regole anti Covid per le festività di Natale e Capodanno: intesa su mascherine all’aperto ovunque, Cts chiede tampone per tutti ai grandi eventi. Terza dose di vaccino dopo 4 mesi e durata Super Green Pass di 6 mesi. Il contagio da variante Omicron corre: in Italia siamo al 28,2%.