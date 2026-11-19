Quattro imprese raggiunte da un’interdittiva antimafia tra Giugliano in Campania, Qualiano e Napoli. È il bilancio dei provvedimenti adottati dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell’ambito dell’attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo del territorio.

Interdittive antimafia, le aziende colpite

Le aziende coinvolte operano in diversi settori commerciali e imprenditoriali: dalla vendita all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori al commercio di prodotti ittici, abbigliamento e accessori. Tra le attività interessate figurano anche quelle legate ai lavori edili e all’intermediazione immobiliare.

I provvedimenti sono arrivati al termine di un’approfondita attività istruttoria condotta dalla Prefettura di Napoli, attraverso l’analisi di informazioni ed elementi ritenuti sintomatici di possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata. L’obiettivo è prevenire qualsiasi forma di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche, tutelando le imprese sane e garantendo trasparenza e legalità nel mercato. L’intervento si inserisce nella più ampia strategia di presidio del territorio portata avanti dalla Prefettura, in costante collaborazione con l’Autorità giudiziaria e le Forze di polizia.