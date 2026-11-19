Due tonnellate di cozze provenienti dalla Spagna e destinate alla provincia di Napoli sono state sequestrate dalla Guardia Costiera di Genova. I molluschi erano conservati a temperature superiori ai limiti consentiti. Scattano sanzioni e sequestri per oltre 73mila euro.

Un carico di due tonnellate di cozze avariate, destinato a impianti della provincia di Napoli, è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia Costiera di Genova durante un’operazione di controllo sulla filiera dei prodotti ittici. I molluschi, provenienti dalla Spagna, si trovavano all’interno di un polo logistico nell’hinterland milanese, dove erano custoditi in condizioni non idonee a garantirne la corretta conservazione.

Cozze destinate a Napoli conservate a oltre 14 gradi

A far scattare il sequestro sono state le gravi irregolarità riscontrate nella conservazione dei mitili. Le cozze erano infatti custodite in un ambiente privo di adeguata refrigerazione, con temperature superiori ai 14 gradi, ben oltre il limite massimo consentito di 6 gradi. Condizioni che avevano compromesso la vitalità dei molluschi, rendendo necessario l’intervento delle autorità sanitarie.

Su disposizione dell’autorità sanitaria di Milano, l’intero quantitativo è stato destinato alla distruzione. Al legale rappresentante dell’azienda logistica è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa di 2mila euro per il mancato rispetto delle procedure previste a tutela della sicurezza alimentare.

Controlli in quattro regioni: sequestrate 2,5 tonnellate di prodotti ittici

L’operazione rientra in una più ampia attività di vigilanza condotta dagli ispettori pesca della Guardia Costiera lungo la filiera commerciale. Le verifiche hanno interessato attività all’ingrosso e al dettaglio in Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, portando alla scoperta di ulteriori irregolarità nella gestione e nella conservazione dei prodotti ittici.

Durante i controlli sono stati individuati alimenti scaduti e non smaltiti secondo le procedure previste dalla normativa. A Pavia, il titolare di un esercizio commerciale etnico è stato denunciato a piede libero per la vendita di prodotti ittici congelati in evidente cattivo stato di conservazione. Il bilancio complessivo dell’operazione è di 131 ispezioni, circa 2,5 tonnellate di prodotti ittici sequestrati e sanzioni per oltre 73mila euro.