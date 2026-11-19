Nuova governance per Soresa, la Società regionale per la Sanità della Campania coinvolta nelle scorse settimane dall’inchiesta su presunti appalti truccati che ha portato in carcere l’ormai ex presidente Tommaso Casillo. Oggi, Palazzo Santa Lucia ha firmato il decreto presidenziale n. 83 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Designato alla presidenza Angelo Spirito, già presidente di sezione della Corte di Cassazione. Accanto a lui i docenti della Federico II Jonathan Franz Pratschke e Silvia Tuccillo.

Campania, presunti appalti truccati nel settore sanitario: nuovo CdA per Soresa

Il provvedimento si è reso necessario all’indomani delle dimissioni di Casillo, a seguito delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, e da due consiglieri, che hanno determinato, secondo quanto previsto dallo statuto societario, la cessazione dell’intero organo amministrativo.

“La scelta della Regione Campania – si legge in un comunicato diffuso da Palazzo Santa Lucia – in qualità di socio unico, punta ad avviare una nuova fase per la società, attraverso una governance caratterizzata da elevate competenze tecniche, giuridiche e organizzative. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo strategico a supporto del sistema sanitario regionale, assicurando solidità amministrativa, correttezza delle procedure e tutela dell’interesse pubblico”.

Camorra e appalti truccati, terremoto politico: 13 arresti

La bomba politica e giudiziaria è deflagrata lo scorso 10 novembre. Stando alle indagini degli inquirenti, sarebbe emerso un intreccio di affari, politica e criminalità organizzata che avrebbe condizionato l’assegnazione di importanti appalti pubblici in diversi comuni dell’area vesuviana e nel settore sanitario campano. Lo scenario delineato ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari, nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari, e al coinvolgimento di numerosi amministratori pubblici, imprenditori e funzionari.

Oltre Casillo, sono coinvolti anche altri nomi di rilievo istituzionale e politico. Tra i destinatari degli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo figurano Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud sospeso nei giorni scorsi da una delibera della Giunta regionale, e Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle.