Alessio Nepi è il nome da tenere d’occhio per il Cosenza in vista del match di domani. L’attaccante del Giugliano, originario di Ascoli Piceno, sta vivendo il momento più prolifico della sua carriera: ha realizzato 6 reti in 6 gare ufficiali, diventando il capocannoniere del Girone C di Serie C.

Cosenza, allarme Nepi: il bomber del Giugliano fa paura

L’ultimo sigillo di Nepi è arrivato contro la Salernitana, nella sfida di sabato scorso. Nonostante la sconfitta dei campani, il centravanti classe 2000 è riuscito a lasciare il segno anche contro i granata. In precedenza, aveva colpito in Coppa Italia contro la Pianese e in campionato contro Potenza, Picerno (dove ha messo a segno una doppietta) e Cavese. L’unica squadra che è riuscita a contenerlo è stata il Foggia, proprio nell’unico successo stagionale del Giugliano in campionato.

Nepi indossa il numero 90 e abbina forza fisica a una discreta tecnica individuale. È efficace sia nel gioco spalle alla porta sia quando parte da sinistra, nonostante la sua struttura importante. Prima di approdare al Giugliano, ha militato in Serie C con diverse squadre, tra cui Arzignano, Pro Vercelli, Renate, Alessandria, Lecco, Fermana e Fano. Al “San Vito – Marulla” il Cosenza dovrà prestare particolare attenzione: Nepi è in grande fiducia e farà di tutto per continuare a segnare.

