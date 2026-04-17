Ancora allarme sicurezza ad Aversa, rapina ai danni del Genio del Kebab: pistola contro dipendente

Un’azione fulminea, durata pochi minuti. Il tempo di parcheggiare lo scooter, impugnare la pistola e mettere a segno la rapina. Stavolta ai danni del Genio del Kebab, in via Gramsci, ad Aversa. I fatti mercoledì sera, intorno alle 23.20. L’ennesimo raid che si registra nella città normanna, sempre più alle prese con la microcriminalità.

Secondo le prime informazioni, un uomo – con volto coperto – avrebbe raggiunto il locale a bordo di un T-max. Poi, con la pistola in pugno, l’avrebbe puntata contro una dipendente al bancone e con il calcio dell’arma avrebbe danneggiato la cassa, portando via il denaro all’interno. Il tutto sotto gli occhi dei clienti.

Da tempo i commercianti sono costretti a fare i conti quotidianamente con il crescente aumento di furti e rapine ad Aversa. Anche ai danni di attività commerciali da poco inaugurate, come accaduto la scorsa settimana a un negozio di detersivi su viale della Libertà. Prese di mira attività sia del centro sia della periferia.

Sugli episodi indagano sia i Carabinieri sia la Polizia, per capire se siano collegati tra loro e se ad agire sia la stessa banda o più bande di malviventi. L’ultimo caso eclatante riguardò la vigilia di Pasqua, quando in una sola notte si verificarono tre raid ai danni di negozi: due furti realizzati e uno tentato. Intanto commercianti e residenti continuano a chiedere più controlli e più sicurezza in città.