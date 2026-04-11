Calcio giovanile, impresa dell’Academy Giugliano: i 2013 battono il Napoli al Twin Peaks

Giugliano. Una giornata che resterà impressa nella storia recente dell’Academy Giugliano Calcio. Presso il centro sportivo Twin Peaks, la categoria 2013 (Esordienti a 9) ha messo a segno una prestazione monumentale nell’ambito del campionato FIGC, superando la SSC Napoli con il risultato di 5-1 in tre tempi.

La partita. Sotto la sapiente guida di Mister Angelo Mauriello, i gialloblù hanno interpretato il match con una maturità tattica e una foga agonistica fuori dal comune. La “banda Mauriello” ha dimostrato che, con organizzazione e cuore, nessun traguardo è precluso.

Le reazioni. Al termine dell’incontro, il clima in casa Giugliano è di legittimo orgoglio. Il responsabile della scuola calcio, Gabriele Cerbero, ha voluto sottolineare non solo il valore del risultato, ma la crescita complessiva del progetto tecnico: “Siamo felici, innanzitutto di avere la possibilità di giocare un campionato di grandissimo livello e di incontrare squadre blasonate come il Napoli. La prestazione è stata più che pregevole e frutto di un lavoro tecnico messo a punto da tutto il settore base; i miei complimenti vanno al tecnico e a tutta la squadra.”

Orgoglio Gialloblù. Questo successo rappresenta un prezioso tassello nel percorso di crescita dell’Academy, confermando la bontà degli investimenti sul settore giovanile e sulla qualità degli staff tecnici. Vincere contro un club di Serie A, in una vetrina prestigiosa come quella dei campionati FIGC, certifica l’Academy Giugliano come una delle realtà più interessanti del panorama calcistico campano.

COMUNICATO STAMPA