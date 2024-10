Traffico in tilt al centro storico di Giugliano per la chiusura del Corso Campano interessato da lavori nell’incrocio con via Antimo Panico.

Via Roma, strada che collega piazza Gramsci al Corso, di mattina sembra essere deserta. Più però ci avviciniamo all’interruzione più le auto s’imbottigliano. Di sera è il caos. Anche semplicemente passeggiare, nelle vie dove ora è possibile farlo, diventa difficile tanto dal caos e dai fumi del traffico. Disagi per gli automobilisti, anche il trasporto pubblico accumula ritardi. Commercianti e cittadini sono esasperati. Ancora nessuna data per la riapertura.