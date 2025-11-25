Consiglio regionale, gli eletti in provincia di Caserta: Zannini e Oliviero dominano le preferenze

Sono otto i consiglieri regionali eletti in provincia di Caserta: cinque nel campo largo e tre nel centrodestra. A dominare le preferenze nelle due coalizioni sono Giovanni Zannini e Gennaro Oliviero, protagonisti indiscussi di questa tornata elettorale.

Zannini e Oliviero dominano le preferenze

Il dato più rilevante riguarda proprio Giovanni Zannini: con 31.932 preferenze, il candidato di Forza Italia si conferma recordman e trascinatore degli azzurri. Il partito si attesta al 15,31%, risultando primo in provincia di Caserta.

Nel campo largo, il più votato è Gennaro Oliviero, già presidente del Consiglio regionale: con 17.138 preferenze nella lista “A Testa” Alta di Vincenzo De Luca, guida la coalizione del centrosinistra nel Casertano. La lista del presidente uscente ottiene l’8,99%. Tra gli eletti del campo largo c’è anche il democratico Marco Villano, ex vicesindaco di Aversa e già assessore ai Lavori pubblici nella giunta Golia: il suo bottino è di 12.509 preferenze, risultato che lo porta a superare di misura la capolista Camilla Sgambato. Il PD raccoglie l’11,81% in provincia.

Aveta entra per il M5s

Nel Movimento 5 Stelle entra in Consiglio Raffaele Aveta, con 6.445 preferenze, mentre il partito di Conte raggiunge il 9,35%. Per Casa Riformista scatta il seggio con il paretano Pietro Smarrazzo (oltre 10mila preferenze), mentre Avanti Campania elegge Giovanni Iovino, vicesindaco di Cellole, che si ferma a 9.791 voti: i socialisti totalizzano il 6,06%. Sul fronte del centrodestra, i tre seggi sono così distribuiti: uno a Zannini, uno a Vincenzo Santangelo di Fratelli d’Italia, che supera le 11mila preferenze, e uno a Massimo Grimaldi della Lega, eletto con 9.250 voti. Fratelli d’Italia si attesta al 13,02%, confermandosi secondo partito del Casertano, mentre la Lega arretra e chiude al 9,52% in provincia.