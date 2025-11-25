Aversa, Marco Villano guida le preferenze. Forza Italia primo partito

È Marco Villano il più votato ad Aversa. L’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, candidato del Partito Democratico, conquista 2.033 preferenze nella sua città. Un risultato che trascina il PD al 16,43% in ambito cittadino, pur senza centrare il primato: il primo partito ad Aversa resta infatti Forza Italia, che si attesta al 16,82%.
Tra gli azzurri spicca Orlando De Cristofaro, già assessore all’Urbanistica nella giunta Matacena, che raccoglie 1.698 preferenze. In lista anche Giovanni Zannini, dominatore del voto provinciale con oltre 30mila preferenze – record assoluto per la circoscrizione – che ad Aversa si ferma a 774.
Nel centrodestra, il candidato della Lega Augusto Bisceglia registra 1.387 preferenze, mentre per “Avanti Campania” l’assessora alla Mobilità e Smart City Olga Diana totalizza 741 voti.
Con la lista “Fico Presidente”, il direttore del Distretto sanitario normanno Enzo Iodice ottiene 767 preferenze. Per Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Mincione raccoglie 484 voti ed Eugenia D’Angelo 160.
Il Movimento 5 Stelle con Aldo Simonelli arriva a 356 preferenze. La lista Casa Riformista con Pietro Smarrazzo ne ottiene 668, mentre A testa alta, con il candidato Gennaro Oliviero, si attesta a 526. Per Fratelli d’Italia, l’avvocato di Parete Luigi Roma porta a casa 510 preferenze ad Aversa. Chiude il quadro Steve Stellato con 315 voti.