Napoli. Attività di allenamento cognitivo, laboratori musicali, giochi anti invecchiamento, esercizi di motricità. Sabato prossimo alle ore 17, nei locali della residenza “Gianà” di Qualiano, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Connettiamo le distanze”, finanziato dalla Regione Campania e realizzato dalle associazioni per i diritti degli anziani Ada Napoli e Ada Avellino, oltre che dall’associazione di volontariato “Avda lo scivolo”.

L’iniziativa sarà un momento di confronto per discutere dei risultati ottenuti con il progetto “Connettiamo le distanze”, iniziato nell’aprile dello scorso anno, che ha coinvolto gli ospiti di 7 case di riposo – 5 della provincia di Napoli e 2 della provincia di Avellino – e ha avuto la finalità di sostenere psicologicamente gli anziani attraverso una continua stimolazione cognitiva. Con i colloqui e le attività ricreative di gruppo, è stato raggiunto l’obiettivo di ridurre il sovraccarico psichico e di accrescere la resilienza delle persone coinvolte. Come sottolineato da Mara D’Onofrio, presidente di Ada Napoli Odv, “gli eccellenti risultati raggiunti con il progetto, pensato soprattutto per contrastare il senso di isolamento e inadeguatezza, sono il frutto di un lavoro di rete che ha coinvolto diverse associazioni e case di riposo, sia del territorio di Napoli che di Avellino”.

Interverranno anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis; la professoressa Caterina Galdiero di Residenza Gianà.