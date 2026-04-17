La Ada Negri di Villaricca brilla alle gare di atletica a Napoli

Anche quest’anno la scuola media “Ada Negri” di Villaricca si è distinta con i suoi ragazzi nelle gare provinciali di atletica leggera svoltesi presso il Campo Virgiliano di Posillipo. Guidati dai proff. Silvana Casa e Andrea De Rosa, tutti gli atleti hanno conseguito brillanti risultati:

Marianna Amato, argento staffetta 4×100

Ludovica Galliano, oro salto in lungo, argento staffetta 4×100

Ilaria Mallardo, argento salto in alto e staffetta 4×100

Martina Palma, argento 80 m. hs e staffetta 4×100

Ilenia Vizzaccaro, argento getto del peso

Giovanni D’Alterio, bronzo 1000 m.

Christian Sichenz, argento getto del peso

Giovanni Spasiano, bronzo salto in lungo

il Dirigente, Raffaele Romano, si è detto compiaciuto e fiero per i risultati dei suoi ragazzi, che spera possano essere promesse del futuro, all’insegna dei sani valori dello sport.