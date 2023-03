Si aprono le porte di 521 comuni della Campania e del resto d’Italia. E’ stato infatti indetto il maxi concorso Asmel 2023 in scadenza il 22 marzo 2023, ultima data utile entro la quale inviare la propria candidatura. Per molti dei profili richiesti è sufficiente il possesso della licenza media.

Concorso Asmel, si assume in 521 comuni della Campania

Il bando è apparso lo scorso 7 marzo in Gazzetta Ufficiale. I candidati idonei che supereranno le prove verranno inseriti una graduatoria da cui i comuni italiani potranno attingere per assumere nuove risorse da inserire nell’amministrazione pubblica da qui ai prossimi tre anni. Quasi tutte le città della Campania hanno aderito all’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. In Italia quelli che hanno aderito sono 4000.

Come funziona il concorso

Le prove del concorso Asmel si svolgeranno nell’arco di 5 settimane. Chi rifiuta l’assegnazione rimarrà in graduatoria e potrà essere chiamato da altri comuni. La prova scritta comprende un test di 60 domande, di cui 5 quiz situazionali, 25 domande su materie comuni a tutti i profili e 30 domande su materie specialistiche diverse per ciascun profilo. Le materie comuni a tutti profili sono Diritto pubblico, Diritto amministrativo, diritto degli enti locali, Contratti del Pubblico impiego, Diritto UE, Diritto penale e reati contro la PA, contabilità pubblica, lingua inglese, informatica.

I profili ricercati

Per presentare la propria candidatura è sufficiente il diploma di scuola dell’obbligo. Infatti i titoli di studio richiesti nel maxi concorso Asmel 2023 sono: laurea per la categoria D, diploma di scuola secondaria superiore per la categoria C, diploma di scuola dell’obbligo per la categoria B.

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D,

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat d

Istruttore Turistico – Cat. C,

Istruttore Comunicazione – Cat. C,

Istruttore Contabile – Cat. C,

Messo notificatore – Cat. B,

Collaboratore amministrativo – Cat. B,

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B,

Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B,

Collaboratore tecnico falegname – Cat. B,

Collaboratore tecnico muratore – Cat. B,

Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B,

Autista Scuolabus – Cat. B.

Come partecipare

La propria domanda di partecipazione va presentata in via telematica sulla piattaforma www.asmelab.it. Il partecipante deve avere una casella PEC e uno Spid per la registrazione. La procedura di registrazione è guidata. A quel punto occorrerà aspettare la data ufficiale per gli esami.

Il bando