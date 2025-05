È Nicola Graziano, 57 anni, originario di Aversa, il nuovo presidente dell’Unicef Italia. È stato eletto oggi all’unanimità dal nuovo Consiglio direttivo riunito a Roma, subentrando a Carmela Pace, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi anni.

Aversa, il magistrato Nicola Graziano è il nuovo presidente di Unicef Italia

Graziano è un magistrato tributario, autore di libri e da tempo attivo come volontario dell’Unicef. Ha partecipato a numerosi incontri nelle scuole italiane per sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, dell’ambiente, dell’immigrazione e dell’educazione civica. Nel 2024 ha preso parte a una missione sul campo in Costa d’Avorio come membro del Consiglio direttivo dell’Unicef Italia. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da Virginia Maria Barchiesi, Maria “Mussi” Bollini, Manuela Bovolenta, Mario Calabresi, Matteo De Mitri, Franco Gabrielli, Francesca Mariotti, Giuseppe Masnata, Giovanni Poggini, Stefania Radoccia, Carlo Robiglio e Claudia Sella. Presente all’elezione anche il Direttore generale Paolo Rozera.