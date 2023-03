Un 18enne incensurato si è presentato oggi, 2 marzo, presso la tenenza carabinieri di Melito di Napoli. Il giovane avrebbe ammesso di essere coinvolto nel ferimento del 17enne di Chiaiano accoltellato al torace nella notte.

Coltellata al torace, 18enne di Melito si costituisce: “Sono stato io”

L’aggressione sarebbe avvenuta in Via Monte Rosa, nel quartiere Scampia di Napoli. I motivi della lite sono ancora da chiarire. Ad avere la peggio un 17enne trasportato al CTO di Napoli con una ferita d’arma da taglio al petto. Ai carabinieri, intervenuti sul posto, il giovane – dimesso con 8 giorni di prognosi – non aveva saputo dare alcuna informazione utile.

Adesso arriva la svolta nelle indagini con la confessione di un 18enne melitese che si è spontaneamente presentato presso la tenenza del’Arma. Il ragazzo che si è attribuito il reato è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Al momento nessun arresto. Continuano le indagini dei carabinieri per fare luce su una vicenda che poteva finire in tragedia.