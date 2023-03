Napoli. Un 17enne di Chiaiano è stato accoltellato al petto da un minore in circostanze ancora da chiarire. Nella notte è stato trasportato al CTO dei Colli Aminei, dove poi sono sopraggiunti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Napoli, 17enne di Chiaiano accoltellato al petto

I militari hanno ascoltato il minorenne – che risulta incensurato – il quale però non ha fornito alcuna informazione utile alla ricostruzione dei fatti. Per il momento, quindi, la dinamica resta sconosciuta. Per il ragazzo 8 giorni di prognosi prescritti. Il 17enne è stato poi affidato ai genitori.

Feriti 39enne e 23enne

Due giorni fa, a Napoli, due giovani sono stati attinti da colpi di pistola in due distinti episodi. Il primo è un 39enne, residente a Pianura. Si trovava in via Adriano, a Soccavo, quando è stato ferito. Portato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, è stato visitato e medicato dal personale medico. Sul ferimento del 39enne indagano i carabinieri di Bagnoli.

L’altro, invece, è un 23enne. Il giovane è stato trasportato al Vecchio Pellegrini: il ragazzo non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul caso indaga la Polizia di Stato.