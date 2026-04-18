Napoli, 27enne accoltellato al torace ai Ponti Rossi: corsa in ospedale

Momenti di tensione nella serata a Napoli, dove intorno alle ore 20 i Carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli per un grave episodio di violenza.

Poco prima, un 27enne incensurato si era presentato autonomamente in ospedale con diverse ferite da arma da taglio al torace e a una gamba. I sanitari hanno inoltre riscontrato traumi multipli cranio-facciali, la frattura della spalla destra e un pneumotorace, delineando un quadro clinico serio.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, tutta da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito durante una rapina avvenuta in via dei Ponti Rossi, nella zona nord della città.

Sul caso indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabili. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.