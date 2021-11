Pedoni – Bisognerà fermarsi e far passare non solo chi è già iniziato ad attraversare ma anche chi è in procinto di farlo.

Multe salate per chi getta rifiuti dall’auto – Un raddoppio delle multe è poi previsto per chi getta in strada oggetti o rifiuti: in particolare la multa sara’ da un minimo di 216 a 866 euro per chi viene sorpreso a buttare rifiuti da auto ferme o in movimento – prima la sanzione era di 108 (433) euro. – Chi getta dal finestrino un mozzicone o una cartaccia mentre procede con la vettura dovrà pagare tra i 56 e i 204 euro contro i 26-102 euro precedenti.