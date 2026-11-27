Un patrimonio aziendale dal valore stimato di circa 2 milioni di euro è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nell’ambito di accertamenti antimafia su attività di produzione e distribuzione del pane ritenute riconducibili a un imprenditore, nato nel 1959 e deceduto nel 2022, considerato vicino al clan Mallardo. Il provvedimento interessa tre società e cinque esercizi commerciali: due a Giugliano in Campania e tre nel quartiere Pianura, a Napoli.

Sequestro da 2 milioni tra Giugliano e Pianura: colpite tre società del pane

Il decreto di sequestro finalizzato alla confisca è stato emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Napoli. A eseguirlo sono stati gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura, con il supporto dei Commissariati di Giugliano-Villaricca e Pianura.

La misura riguarda l’intero patrimonio e la totalità delle quote di tre società attraverso le quali vengono gestiti i cinque punti vendita. Secondo quanto comunicato dalla Polizia, i beni e le imprese risultano oggi riconducibili agli eredi dell’imprenditore.

I presunti rapporti con il clan Mallardo e il reinvestimento dei capitali

Gli investigatori ritengono che l’uomo avesse intrattenuto rapporti con esponenti del clan Mallardo, organizzazione camorristica radicata nel Giuglianese e federata alla cosiddetta Alleanza di Secondigliano. In particolare, i rapporti con il genero del capoclan avrebbero favorito, secondo la ricostruzione alla base del provvedimento, il reinvestimento e il riciclaggio di proventi illeciti nelle attività economiche.

Le indagini patrimoniali avrebbero evidenziato una sproporzione tra le risorse economiche lecite dell’imprenditore e gli interessi sviluppati nel settore della panificazione e distribuzione del pane, anche con il coinvolgimento dei familiari.

Le attività proseguite dopo la morte dell’imprenditore

Alla morte dell’uomo, nel 2022, la gestione delle attività sarebbe proseguita attraverso società intestate alla vedova, ai figli e ai rispettivi coniugi. Secondo la Polizia, la continuità aziendale sarebbe stata assicurata dal mantenimento delle stesse strutture, dell’avviamento commerciale e degli investimenti, oltre che dai rapporti contestati con il clan.

Il rapporto tra camorra e filiera del pane nel Giuglianese era già emerso in precedenti vicende giudiziarie, in cui emerse come alcune imprenditori del territorio fossero costretti ad acquistare il pane imposto dal clan.