Cilento, auto con 4 persone a bordo precipita in un burrone: feriti trasportati in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, a Montecorice, nel Cilento, in provincia di Salerno. Per motivi ancora da chiarire, un’auto con a bordo, secondo le prime ricostruzioni, quattro persone è finita fuori strada precipitando in un burrone nella zona di Capitello.

I soccorsi sono scattati tempestivamente e in forze: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Vallo della Lucania e Agropoli, affiancati anche da una squadra specializzata del SAF (Speleo Alpino Fluviale), esperta in operazioni di recupero in aree difficili da raggiungere.

Per facilitare le operazioni è stato impiegato anche un elicottero dei pompieri, mentre un’eliambulanza ha provveduto al trasporto dei feriti. Le persone coinvolte sono state individuate nel dirupo, estratte dall’abitacolo e successivamente trasferite in ospedale; resta ancora da definire con precisione il numero totale dei feriti.

L’episodio riporta alla memoria un altro tragico incidente avvenuto nello stesso comune lo scorso marzo, in cui persero la vita Michele Pirozzi e Maria Magliocco, fidanzati di 29 e 25 anni. In quel caso, l’auto su cui viaggiavano si scontrò con un furgone e per i due giovani non ci fu nulla da fare.