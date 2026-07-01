Tragedia a Secondigliano, pedone travolto e ucciso da auto in corsa

Drammatico incidente stradale nella giornata di oggi, mercoledì 1 luglio, al Quadrivio di Secondigliano, a Napoli, dove un pedone è stato investito e ucciso da una Lancia Y mentre si trovava in strada. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, la vettura avrebbe travolto in pieno la vittima. L’impatto è stato violentissimo e per il pedone non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto sul posto nonostante i tempestivi soccorsi.

Sul posto la Polizia Municipale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli, che hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, la Polizia di Stato e i sanitari del 118.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’investimento e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Traffico rallentato verso Scampia

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità. La circolazione risulta fortemente rallentata lungo via Roma verso Scampia, dove si sono formate code a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi delle forze dell’ordine.