Un tragico incidente nel pomeriggio di Ferragosto ha spezzato la vita di Pietro Raucci, 38 anni, residente a Marcianise. Il drammatico schianto si è verificato lungo la via Appia, nel territorio di Sparanise, e sulla vicenda la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto.

Sangue a Ferragosto, Pietro muore in un incidente sull’Appia: disposta autopsia

La tragedia si è consumata intorno alle 17 di sabato 15 agosto, in prossimità dell’incrocio con viale Medaglie d’Oro. Raucci viaggiava in sella alla sua Honda Cbr 600, diretto verso il casello autostradale di Capua.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la motocicletta si sarebbe scontrata con una Nissan Note che procedeva davanti al centauro nella stessa direzione di marcia. Saranno gli accertamenti in corso a stabilire l’esatta sequenza degli eventi e le cause che hanno provocato l’incidente.

Lo schianto e la corsa disperata in ospedale

L’urto è stato particolarmente violento. A seguito dell’impatto, il 38enne è stato sbalzato dalla moto, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo in ambulanza verso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Le condizioni di Pietro Raucci sono apparse fin da subito gravissime. Nonostante il tentativo disperato di raggiungere il nosocomio, per il 38enne non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto. Gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla collisione e quali fattori abbiano contribuito al tragico epilogo.

Nell’ambito delle verifiche è stato sottoposto agli accertamenti previsti anche il conducente della Nissan Note, un 37enne residente a Sparanise. Sia l’alcoltest sia gli esami tossicologici hanno fornito esito negativo. Resta quindi ancora da determinare la causa del violento impatto tra la moto e l’automobile.

Autopsia e veicoli sotto sequestro

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, informata della tragedia, ha disposto l’autopsia sul corpo di Pietro Raucci. L’esame dovrà fornire ulteriori elementi utili agli investigatori nell’ambito dell’inchiesta. Sotto sequestro sono finiti anche i due mezzi coinvolti nell’incidente, la Honda Cbr 600 e la Nissan Note. I veicoli potranno essere sottoposti a verifiche tecniche finalizzate a raccogliere ulteriori elementi sulla dinamica dello schianto.

Le indagini proseguono dunque per ricostruire ogni dettaglio di quanto avvenuto e verificare l’esistenza di eventuali responsabilità. Intanto, a Marcianise, resta il dolore per la scomparsa di Pietro Raucci, la cui vita si è spezzata a soli 38 anni in un drammatico pomeriggio di Ferragosto.