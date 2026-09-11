Boscotrecase, operao in fin di vita: graffi sul volto ed ematomi al torace

Un operaio di 59 anni, residente a Boscoreale, è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita dopo essere rimasto ferito. I carabinieri della stazione di Trecase sono intervenuti nella serata di ieri all’ospedale di Boscotrecase. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Operaio ferito, carabinieri all’ospedale di Boscotrecase

L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Trecase sono intervenuti presso l’ospedale di Boscotrecase per la presenza di un operaio ferito. L’uomo, un 59enne di Boscoreale, presentava alcuni graffi sul volto e diversi ematomi al torace. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in un’altra struttura sanitaria.

Il 59enne è stato trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto emerso, le sue condizioni sono gravi e l’uomo sarebbe in pericolo di vita.

Indagini per ricostruire cosa è accaduto

Restano ancora da chiarire le circostanze nelle quali l’operaio abbia riportato le ferite. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire cosa sia successo prima dell’arrivo del 59enne in ospedale. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sulle cause delle lesioni. Le indagini sono in corso e saranno gli accertamenti degli investigatori a fare luce sull’episodio.