Tragedia a Cicciano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 25 anni è deceduto dopo essere stato punto al volto da un insetto. Come anticipa Fanpage, Antonio Piccolo è morto all’ospedale di Nola per uno shock anafilattico.

Dramma a Cicciano, Antonio muore a 25 anni

Il 25enne è stato soccorso intorno alle 15:30 tra le palazzine del rione Gescal di Cicciano, all’arrivo dei sanitari le sue condizioni erano già molto gravi. Antonio sarebbe stato punto da un calabrone mentre era in compagnia di due amici.

I medici hanno provato prima a rianimarlo sul posto poi lo hanno caricato in ambulanza ed è stato trasferito al Pronto Soccorso di Nola, dove gli è stato praticato ancora il massaggio cardiaco ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. In ospedale sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Nola per l’avvio delle indagini. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.