GIUGLIANO. Un flash mob all’esterno del convento dei Monaci di Giugliano per protestare contro la decisione dell’ordine provinciale dei frati minori di chiudere la struttura per “mancanza di vocazioni”.

Ieri più di 50 cittadini e fedeli si sono riuniti all’esterno della chiesa di via San Francesco d’Assisi per manifestare il proprio dissenso.

Flash mob al convento dei monaci

All’esterno della chiesa convento sono stati appesi manifesti con scritto: “Giù le mani dal convento” e “Non togliete i frati da Giugliano”. L’addio sarebbe previsto per fine agosto. Ad oggi sono 3 i frati che abitano nel convento di via San Francesco d’Assisi e gli sarebbero anche già state assegnate le nuove collocazioni: Ischia, Fondi e Afragola. Uno di loro ha 90 anni ed è in città da oltre 30 anni: una presenza costante per la comunità.

“Mai ci saremmo aspettati di essere privati della presenza di questi fratelli del primo ordine così importanti per tutti noi, dai quali tanta forza noi troviamo per portare avanti il nostro carisma – spiega Anna Pennacchio dell’Ordine francescano secolare -. Noi francescani siamo veramente dispiaciuti per la decisione del provinciale e del consiglio dei frati della chiusura di questo Convento che ha accolto tanti di noi già da quando eravamo piccoli e che, all’ombra del campanile del convento, sviluppano la loro fede alla sequela di san Francesco”.