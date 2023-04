NAPOLI. Dopo la separazione con Guendalina e la detenzione in carcere, nuovo amore per Umberto D’Aponte.

L’ex di Guenda è ormai uscito allo scoperto sui social network e ha mostrato ai follower chi è la nuova fidanzata.

Chi è la nuova fidanzata di Umberto D’Aponte

Da qualche settimana l’ex marito dell’influencer ha intrapreso una nuova relazione con Gresya Acanfora. I due si mostrano innamorati sui social, sempre insieme e su Instagram hanno anche spiegato com’è nata la loro relazione.

Lei è un’indossatrice nonché influencer. E’ di Aversa, città dove vive con la famiglia. I due hanno raccontato di essersi conosciuti a una serata tramite alcuni amici in comune. Lei non avrebbe ceduto subito ma solo dopo un corteggiamento di qualche settimana. Ora si mostrano tutti i giorni insieme, anche a lavoro.

Umberto sembra dunque essersi messo alle spalle l’ex matrimonio e soprattutto le vicissitudini che ne sono seguite. D’Aponte è stato infatti in carcere per un lungo periodo a seguito di denunce della ex moglie. Guendalina, nel momento in cui si separarono, parlò di presunte violenze da parte del marito.