Napoli, rapina in pieno centro: arrestati due uomini dopo inseguimento in corso Umberto

Rapina in pieno giorno nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 40 e 35 anni, entrambi di origine algerina, irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine.

Aggressione e rapina in corso Umberto I

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 marzo, in corso Umberto I, una delle arterie principali della città. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno notato i due soggetti mentre spintonavano e strattonavano una coppia. Subito dopo, i malviventi si sono impossessati del portafoglio dell’uomo, per poi tentare la fuga in direzione di Piazza Mercato.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, dando vita a un breve inseguimento che si è concluso con il blocco dei due sospetti. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato il portafoglio appena rubato, che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

Arresti e ulteriori accuse

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di concorso in rapina aggravata. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che il 40enne era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, motivo per cui dovrà rispondere anche del reato di evasione.