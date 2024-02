L’attesa per l’esibizione del rapper napoletano Geolier sul palco di Sanremo 2024 è finita. Il rapper ha presentato sul palco dell’Ariston la sua “I p’ me, tu p’ te“.

La canzone parla di una coppia che si ama troppo e non capisce che è il momento di riprendersi i propri spazi.

Ma chi è Geolier? Quanti anni ha? Quali sono le canzoni che l’hanno portato al successo prima di Sanremo?

Chi è Geolier

Nato il 23 marzo del 2000 a Napoli, Emanuele Palumbo, meglio noto come Geolier, è cresciuto nel quartiere di Secondigliano. Già da giovanissimo, inizia a diventare protagonista del mondo della musica grazie alle gare di freestyle.

Ispirato da artisti come Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Nas e Rocco Hunt, Geolier ha costruito una carriera solida basata sulla sua passione per l’arte del rap.

Il suo nome d’arte deriva dalla parola francese “geôlier”, che in italiano significa secondino, soprannome con cui alcune persone chiamano gli abitanti di Secondigliano.

Il percorso musicale di Geolier

Dopo il suo debutto nel 2019 con l’album “Emanuele”, Geolier ha continuato a consolidare la sua posizione nel panorama musicale italiano con una serie di singoli di successo e collaborazioni con artisti di spicco. Tra questi: Neves17 e Lele Blade, ma anche Shablo, Gué Pequeno, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio (con cui canterà a Sanremo nella serata duetti).

Grande successo nel 2022 hanno ottenuto i singoli Chiagne e Money. Ma è con il suo secondo album in studio, “Il coraggio dei bambini“, pubblicato nel 2023, che ha ottenuto il più ampio consenso di critica e pubblico.

L’esibizione di Geolier a Sanremo

Dopo essersi presentato al red carpet con la tuta della SSC Napoli, Geolier ha optato per un look decisamente più elegante per la sua prima esibizione al festival di Sanremo. Il rapper non ha rinunciato a un pizzico di brio con un completo ricoperto di strass. Sui social migliaia i messaggi di apprezzamento da fan e supporter napoletani e non.

“I p’ me, tu p’ te” – Geolier – Testo

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te (x3)

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te (x8)

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te (x3)