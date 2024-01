È finita al centro delle polemiche già prima di essere cantata la canzone che il trapper Geolier presenterà a Sanremo 2024. A far discutere il testo, pubblicato in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni: le parole sono riportate in un napoletano grammaticalmente scorretto. Particolare che ha fatto storcere il naso a molti partenopei, da Maurizio De Giovanni ad Angelo Forgione.

Geolier nella bufera: “Il testo della canzone sembra africano”

Il napoletano, si sa, è riconosciuto come lingua dalla comunità internazionale: vanta un’antichissima tradizione, possiede le sue regole e la sua sintassi. Il testo di Geolier, invece, è scritto in piena libertà e riporta le parole così come si pronunciano, trasgredendo alle prescrizioni linguistiche del napoletano scritto. Mancano vocali e doppie fonosintattiche.

Ad accorgersene è lo scrittore Angelo Forgione. “Spaventato già dal titolo, ho letto oggi il testo della canzone di Geolier per il Festival di Sanremo. Non sono arrivato alla fine che mi si è improvvisamente accecata la vista e poi mi è apparso Salvatore Di Giacomo sanguinante in croce. Vocali sparite, totale assenza di raddoppio fonosintattico delle consonanti, segni di elisione inesistenti, o inventati dove non ci vogliono. Una lingua perfetta per il rap e non solo, ma il Napoletano, non questo scempio. E chi non prova imbarazzo è complice dell’offesa”.

Il commento di Gallo e di De Giovanni

Durissimo anche il commento dell’attore Gianfranco Gallo: “Sono felice che un ragazzo napoletano fortissimo vada a Sanremo, lo giuro. Ma pur non essendo un purista integralista, devo solo pensare che così tanti autori saranno stati necessari visto che il testo è in dialetto congolese stretto. Speriamo che vinca così andiamo all’Eurofestival con un testo africano“.

Sulla stessa lunghezza d’onda lo scrittore De Giovanni: “È una lingua antica e bellissima, con la quale sono stati scritti capolavori immensi. È un patrimonio comune, ha un suono meraviglioso, unisce il maschile e il femminile come fa l’amore.Non merita questo strazio. PS. Basta chiamare qualcuno e farsi aiutare. Un po’ di umiltà”.

Il testo della canzone di Geolier

“I p’ me, tu p’ te”

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

(testo della canzone pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni)