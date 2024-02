Ancora al centro delle polemiche Geolier. Il rapper di Secondigliano, dopo la bordata di fischi alla serata cover e il secondo posto a Sanremo, è finito sotto i riflettori dei social per i suoi orologi. Su TikTok e in rete sono decine i post e i video che mostrano prezzo e marca degli accessori di lusso usati dall’artista durante le tre esibizioni sanremesi.

Geolier sotto attacco per gli orologi di lusso al Festival. I fan: “Se li è guadagnati”

In occasione della prima serata, Geolier avrebbe indossato un Rolex Daytona dal valore di 75mila euro. La seconda serata, invece, un Patek Philippe Nautilus Chronograph da 100mila euro. Per la finale, infine, un esclusivo Rolex Day-Date col quadrante arabo dal prezzo base di circa 72mila euro (ma con un valore di mercato anche vicino ai 100mila euro, secondo gli esperti).

A passare ai “raggi x” i tre modelli indossati dal rapper alcuni creator su Tik Tok. Molti i commenti. C’è chi ha usato l’ironia, giocando sugli stereotipi partenopei: “A Napoli con 500 euro prendi tutti e 4”. Poi c’è chi sospetta – senza prove – che abbia acquistato gli orologi in modi poco trasparente: “Io non capisco come è possibile che un ragazzo giovane può avere questi orologi che costano quanto delle case! Dove prendono il denaro?”

Tanti però gli utenti che lo difendono. I fan si schierano dalla sua parte visto che tutti, artisti compresi, possono decidere come e dove investire i propri introiti: “Ma perché state sempre a criticare? Geolier fa tanti concerti, non fa un’altra vita. Fatelo stare tranquillo“. E ancora: “Ci sono gli amanti degli orologi, che male c’è se i soldi li spende così”.

Il regalo alla mamma

Ma chi conosce Geolier da prima del successo a Sanremo sa bene che il rapper del rione Gescal non ha mai nascosto la sua passione per gli orologi di lusso. Nei suoi concerti li ha sempre indossati. Nel 2021 ha regalato persino un Rolex alla mamma, come mostrò in una storia apparsa su Instagram.