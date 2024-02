«La città mi è stata vicina, non era scontato. Ogni prodotto di Napoli appartiene a questa città e io sono proprietà di Napoli», queste le parole di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, nel ringraziare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Poco fa, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, gli ha consegnato la targa al merito della città. Il sindaco Manfredi premia Geolier: «Porta il nome di Napoli nel mondo»

«Ti ringraziamo per quanto fatto e ti diamo un incarico: porta il nome di Napoli con la tua musica in giro per il mondo» le parole del primo cittadino.

È grande festa a Napoli per il ritorno di Geolier da Sanremo alla sua città. Il celebre rapper, fresco di un secondo posto al più importante festival della musica italiana, è stato celebrato non soltanto dal suo quartiere (dove ieri sono accorsi in centinaia) ma anche dalle istituzioni napoletane.

«Dobbiamo combattere le brutture e dobbiamo farlo con il linguaggio dei giovani» ha spiegato Manfredi, che non ha tralasciato gli altri campani che hanno partecipato alla kermesse «Ricordiamo anche i Kolors e BigMama, protagonisti di grandi partecipazioni. E ricordiamo Angelina Mango, anche lei figlia del Sud, della nostra terra, che ha meritato la vittoria».

Le parole di ringraziamento di Geolier

La vittoria della giuria popolare appartiene però tutta a Geolier che dopo essersi mostrato spavaldo sul palco è visibilmente emozionato nel ricevere il riconoscimenti cittadino. «Ringrazio il sindaco per la vicinanza a me e a tutti i giovani che ha sempre dimostrato. È importante» ha detto il 23enne del Rione Gescal.

«Io sono andato a Sanremo con un obiettivo che era di portare il dialetto napoletano, anzi – si corregge Emanuele – la lingua napoletana. E ci sono ci sono riuscito, alla fine il risultato conta poco. Sono rimasto contento di tutto e sono stato grato del supporto della mia città che, e non era scontato, è stata esagerata. Le persone si sono sentite veramente in diritto di supportarmi e alla fine è vero quando un prodotto nasce a Napoli, i napoletani ne sono proprietari. Quindi io sono proprietà di Napoli».

IL VIDEO