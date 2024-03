Alla fine Geolier ha mantenuto la sua promessa: ha portato il Premio della serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo sulla tomba dell’amico Daniele Caprio, il 17enne di Arzano scomparso poco prima dell’inizio della kermesse canora.

Geolier, il premio della “Serata cover” di Sanremo sulla tomba di Daniele morto per un tumore

Dopo l’esibizione, segnata da alcuni fischi al Teatro Ariston, il rapper di Secondigliano ha dedicato direttamente dal palco la vittoria – insieme a Gigi D’Alessio, Luché e Guè – al suo amico.

Ieri Geolier ha fatto visita alla famiglia di Daniele, poi ha portato il premio sulla sua tomba, come aveva promesso durante l’esibizione. L’amicizia tra i due era speciale: Geolier e Daniele si sentivano costantemente, come ha spiegato lo stesso artista in diverse interviste.

La visita in ospedale

Prima di partire per il Festival, il rapper napoletano aveva fatto visita a Daniele quando era ormai ospite nel reparto per le cure palliative del Santobono – Pausilipon per cercare di dargli conforto. “Tornerai vincitore da Sanremo, me lo sento”, aveva abbozzato Daniele a Geolier. “E se non ci sarò più comunque mi sentirai accanto a te su quel palco”, aveva aggiunto il ragazzo. Poi la terribile scomparsa e, infine, il gesto d’amicizia del cantante in memoria di Daniele.