La madre di Giogiò, il musicista 24enne brutalmente ucciso in piazza Municipio al culmine di una lite per futili motivi, attacca la premiazione diGeolier nella “sala dei baroni” del Maschio Angioino: “Avrebbe dovuto chiamare me. Anche io ho rappresentato a Napoli”.

Napoli. Geolier premiato, la mamma di Giogiò: “Sono indignata”

Daniela di Maggio affida il suo sfogo al Corriere della Sera. Contesta la decisione di conferire un premio istituzionale al cantante rapper senza considerare anche l’importanza del messaggio di cui lei si è fatta interprete sul palco dell’Ariston durante la prima serata.

“Le motivazione del sindaco, quelle sono proprio indigeste – ha dichiarato -: Geolier diffonde valori e cultura. Avrebbe dovuto chiamare anche la mamma di Giovanbattista Cutolo e dare una targa per Giogiò, che sul palco dell’Ariston, con Geolier ha rappresentato Napoli”.

“Non si può premiare chi imbracciava un kalashnikov d’oro”

La donna si è detta “indignata”. “Non si può fare una cosa del genere. Così passa un messaggio sbagliato”. Ha però specificato che non disprezza Geolier e la sua musica: “L’ho difeso certo e difenderò Geolier, che sta cambiando il suo modo di scrivere e fare musica. Che ha detto anche che dalla morte di Giogiò i ragazzi hanno capito tante cose”.

Poi un nuovo, durissimo affondo: “Ma premiare solo chi nel passato imbracciava il kalashnikov d’oro, cioè Geolier, escludendo una vittima, Giogiò, è incoerente, sbagliato. Mi chiedo: tu sindaco di Napoli che messaggio vuoi dare alla città?”.