Cesa, 19enne ucciso in una sala slot: contro di lui almeno 3 colpi d’arma da fuoco

Sarebbe stato ucciso con almeno tre colpi d’arma da fuoco Davide Carbisiero, il 19enne il cui corpo è stato rinvenuto intorno alle 7 di questa mattina all’interno di un bar sala slot in via Berlinguer, a Cesa, in provincia di Caserta. Il giovane è originario di Succivo, città a pochi chilomentri di distanza dal luogo del ritrovamento del corpo, ed è incesurato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa. Presente anche un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. La Procura ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’obitorio per l’autopsia, che potrebbe svolgersi già nelle prossime ore. Gli investigatori stanno scavando nel passato del ragazzo e nel contesto relazionale in cui viveva per cercare di risalire al movente. Un’ipotesi al vaglio è che l’omicidio possa essere collegato al padre della fidanzata della vittima, recentemente tornato in libertà dopo una condanna per spaccio di stupefacenti.