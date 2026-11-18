«Si tratta di un inizio, poi ci sarà una seconda fase». Aurelio De Laurentiis parla del futuro centro sportivo del Napoli a Qualiano davanti al palazzo del notaio in via dei Mille, a Napoli, dove questa mattina, mercoledì 18 novembre, è in programma il passaggio legato all’accordo per i terreni destinati alla nuova struttura azzurra. Accanto al presidente del Napoli, il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis rivendica il percorso amministrativo intrapreso: «Da due anni lavoriamo a quest’accordo».

De Laurentiis: «Ricordate dove si allenava Maradona? Io ho preso il Napoli dalla serie C»

All’ingresso dello studio notarile il presidente azzurro ha richiamato la storia recente e passata del club, mettendo in prospettiva il progetto della futura casa degli allenamenti. «Si tratta di un inizio, poi ci sarà una seconda fase. Ricordate dove si allenava Maradona? Io ho preso il Napoli dalla serie C», ha dichiarato De Laurentiis. Parole che indicano l’intenzione di procedere per tappe nella realizzazione del nuovo centro sportivo. Il riferimento al passato del Napoli accompagna un progetto considerato strategico per dotare il club di una sede dedicata agli allenamenti. Sul cronoprogramma dei lavori e sulle caratteristiche definitive dell’impianto saranno necessari ulteriori passaggi e comunicazioni ufficiali.

De Leonardis: «Due anni di lavoro, svolta per Qualiano e per l’area nord»

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha sottolineato il lavoro portato avanti per arrivare all’intesa: «Da due anni lavoriamo a quest’accordo. Si tratta di una svolta per Qualiano e per l’area nord di Napoli». La prospettiva del centro sportivo, dunque, non riguarda soltanto la società calcistica, ma apre per l’amministrazione comunale una partita più ampia sullo sviluppo dell’area e sulle infrastrutture a servizio del territorio.

La stazione di Ponte Riccio nel progetto di riqualificazione

De Leonardis ha annunciato anche un ulteriore intervento allo studio: «C’è anche un progetto per riqualificare la stazione ferroviaria di Ponte Riccio». La questione dei collegamenti assume un ruolo importante nell’ottica del futuro insediamento sportivo. Al momento, tuttavia, non sono stati indicati nelle dichiarazioni tempi, finanziamenti e modalità esecutive della riqualificazione ferroviaria.

Il centro sportivo del Napoli a Qualiano: il passaggio dal notaio

Le dichiarazioni sono arrivate questa mattina in via dei Mille, in occasione dell’appuntamento notarile relativo all’operazione per i terreni di Qualiano. Il progetto interessa l’area di Pozzo Nuovo, dove il Napoli intende realizzare il proprio centro sportivo. Teleclubitalia aveva già anticipato l’appuntamento per la firma e il percorso verso la nuova casa azzurra a Qualiano. Le parole di De Laurentiis e De Leonardis aggiungono ora la prospettiva dei protagonisti, dalla realizzazione per fasi all’ipotesi di riqualificazione della stazione di Ponte Riccio. L’appuntamento notarile e le dichiarazioni rese all’ingresso non consentono, da soli, di considerare già concluse tutte le procedure amministrative e realizzative: la costruzione dell’impianto resta legata ai successivi passaggi del progetto.