A San Marcellino un 66enne ricercato per furto aggravato di un’auto usata per una rapina è stato catturato dai Militari dell’Arma. L’arresto è avvenuto in seguito ad un Mandato di Arresto europeo proveniente dalla Germania. Le autorità italiane si sono messe alla ricerca del destinatario del mandato e ieri, 17 novembre, si è concluso il procedimento giudiziario avviato dalle autorità tedesche per un uomo di 66 anni, residente in Provincia di Napoli e già noto alle Forze dell’Ordine. Il ricercato è stato catturato dall’Arma dei Carabinieri che hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo.

Dalla Germania all’Italia, 66enne arrestato per furto

La vicenda trae origine in Germania dove l’individuo è ritenuto responsabile del furto aggravato di un’autovettura che sarebbe stata successivamente utilizzata per la commissione di una rapina. L’autorità giudiziaria tedesca ha avviato fin da subito il procedimento giudiziario per rintracciare l’uomo e metterlo agli arresti, ma il 66enne sarebbe fuggito in Italia dove avrebbe dimora.

Così sulla base degli elementi raccolti dalle autorità, dalla Germania è stato emesso un Mandato d’Arresto Europeo, lo strumento di cooperazione giudiziaria che consente agli Stati membri dell’Unione europea di richiedere reciprocamente la ricerca e la consegna di persone ricercate per sottoporle a un procedimento penale o per dare esecuzione a una pena.

San Marcellino, eseguito mandato d’arresto europeo

Una volta individuato il destinatario del provvedimento, i Carabinieri della stazione di San Marcellino, con il supporto del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, hanno proceduto al suo arresto provvisorio a fini di estradizione, dando così concreta attuazione alla richiesta delle autorità tedesche. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione della competente autorità giudiziaria, chiamata a seguire i successivi adempimenti previsti dalla procedura di consegna.

Le autorità italiane: “Intervento esempio di collaborazione tra stati europei”

L’intervento rappresenta un ulteriore esempio della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le autorità giudiziarie europee. Un’attività che supera i confini nazionali e consente di dare seguito ai provvedimenti emessi dagli organismi giudiziari degli altri Paesi dell’Unione, impedendo che il trasferimento o la permanenza di una persona in un diverso Stato possano ostacolare il corso della giustizia.