Il Napoli si prepara a lasciare Castel Volturno, ma senza abbandonare il Casertano. Il nuovo quartier generale della squadra nascerà infatti a Succivo, nel cuore dell’agro atellano, confermando il forte legame tra il club azzurro e questa provincia. L’annuncio è stato dato dal presidente Aurelio De Laurentiis il 1° settembre, in occasione della posa simbolica della prima pietra e della firma sull’opzione di acquisto dei terreni destinati a ospitare la nuova struttura.

Centro sportivo del Napoli a Succivo, l’annuncio di De Laurentiis: “Trasloco entro il 2026”

Si tratta del primo passo concreto verso la costruzione del futuro Training Center, che diventerà la nuova base operativa della società. La scelta di Succivo non è casuale: il comune si trova in una posizione strategica, a metà strada tra le province di Napoli e Caserta. L’arrivo del centro sportivo rappresenta quindi un’opportunità importante per l’intera area atellana, che potrà beneficiare di maggiore visibilità e di possibili vantaggi economici. Una volta terminato, il complesso ospiterà gli allenamenti della prima squadra e probabilmente anche parte del settore giovanile.

Nonostante l’avvio del percorso, i tempi non saranno brevi: per l’intera stagione attuale il Napoli continuerà ad allenarsi a Castel Volturno, sede scelta dal club nel 2006. L’obiettivo della società, però, è dotarsi di una struttura all’avanguardia, in linea con gli standard internazionali, in grado di accrescere la competitività della squadra.

Per il territorio casertano, l’approdo del centro sportivo a Succivo è un’ulteriore conferma della centralità della provincia nella storia recente del Napoli. Dopo quasi vent’anni sul litorale domizio, la squadra si sposterà di pochi chilometri, restando comunque radicata in un’area che l’ha sempre accompagnata e sostenuta. Ora l’attesa è tutta rivolta al progetto definitivo e al calendario dei lavori, mentre i tifosi fremono per sapere quando potranno vedere la loro squadra allenarsi nella nuova casa atellana.