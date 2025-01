Oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 15:30, presso il Santuario di Maria Santissima della Libera a Carano, frazione di Sessa Aurunca, si terranno i funerali di Erasmo Napoletano, l’imprenditore 61enne di Cellole ex gestore del bar della stazione ferroviaria, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso martedì 16 gennaio.

Cellole, incidente mortale sulla Domiziana: oggi i funerali di Erasmo

Lo schianto è avvenuto lungo la Strada Statale Domiziana, all’altezza della rotonda che conduce alla località balneare Baia Domizia, nel comune di Cellole. Nello scontro frontale sono stati coinvolti un carro attrezzi e un camion di piccole dimensioni. Erasmo Napoletano, residente a Carano di Sessa Aurunca, ha perso la vita sul colpo a causa del violento impatto. Il conducente dell’altro veicolo è rimasto ferito ed è stato ricoverato presso la clinica Pineta Grande per le fratture riportate.

Erasmo Napoletano era una figura molto nota e apprezzata nella zona, conosciuto come il “gigante buono” per la sua gentilezza e disponibilità. Per molti anni ha gestito con dedizione il bar della stazione ferroviaria di Carano, accogliendo generazioni di concittadini, pendolari e studenti. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente, al fine di accertare le cause che hanno portato allo scontro frontale tra i due mezzi.