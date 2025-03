Dovranno rispondere di furto aggravato i tre 17enni egiziani, che la notte scorsa sono stati intercettati dai carabinieri lungo la via Domiziana, nel Comune di Castel Volturno, mentre con passo spedito trasportavano in spalla quattro pesanti statue in cemento risultate asportate, pochi istanti prima, dall’interno di un piazzale recintato di pertinenza di un negozio di ferramenta del luogo.

Castel Volturno, tre 17enne camminano sulla Domiziana con 4 statue in cemento: bloccati e denunciati

Quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, li hanno notati mentre procedevano a piedi in direzione dell’incrocio con viale Zuccarelli, sorreggendosi l’un l’altro sotto il peso delle pesanti statue, normalmente utilizzate come arredi da giardino, raffiguranti animali, li hanno subito fermati per un controllo.

I tre giovani, che a seguito degli immediati accertamenti sono risultati essersi arbitrariamente allontanati da alcuni giorni da due strutture di accoglienza del casertano e del salernitano, alla vista dei carabinieri si sono subito bloccati e alla richiesta della provenienza delle statue da parte dei militari non hanno saputo fornire alcuna spiegazione.

Poco dopo, il proprietario della ferramenta distante poche centinaia di metri, è sopraggiunto sul posto denunciando l’avvenuto furto delle statue. Gli immediati riscontri investigativi, supportati dalle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza installa te nel piazzale dove era avvenuto il furto hanno permesso di ricostruirne le fasi e di identificare i ladri. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima i tre egiziani denunciati, condotti in caserma, sono stati riaffidati ai responsabili delle rispettive strutture di accoglienza dalle quali si erano allontanati. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al proprietario della ferramenta.