È finita in violenza una serata di Carnevale a Cellole, in provincia di Caserta. Per ragioni da accertare, due donne hanno cominciato a litigare e sono venute alle mani. Una di loro è rimasta ferita con una bomboletta spray.

Cellole, sangue alla festa di Carnevale: donna ferita con una bomboletta spray

Per fortuna sono subito intervenute le forze dell’ordine, che hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I carabinieri hanno separato le due contendenti e hanno raccolto le testominianze sul posto per ricostruire la vicenda, mentre i sanitari del 118 hanno prestato soccorso alla donna ferita.

Grazie alla preparazione dei Carabinieri, dei soccorritori e della Protezione Civile, che avevano già messo in atto un piano di emergenza per garantire la sicurezza dei partecipanti, l’incidente non ha avuto conseguenze serie, e il Carnevale di Cellole è potuto continuare senza altri problemi.